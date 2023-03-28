Сайт портала «Открытый бюджет» снова не открывается. В пресс-службе Министерства финансов «Клоопу» сообщили, что на сайте проводятся технические работы.

В ведомстве не пояснили, как долго портал не работает. Ранее Минфин сообщал, что с 17 февраля по 6 марта на сайте будут технические работы в целях оптимизации и актуализации данных за 2023 год. Работал ли сайт после 6 марта непонятно.

Портал «Открытый бюджет» — это важный инструмент по анализу данных по доходам и расходам республиканского и местных бюджетов, а также налоговым отчислениям юридических лиц.

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