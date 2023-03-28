В Сузакском районе Джалал-Абадской области по подозрению в изнасиловании 19-летней дочери задержали 43-летнего мужчину. Об этом 28 марта «Клоопу» сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По версии милиции, изнасилование произошло в сентябре 2022 года. Факт зарегистрировали в УВД Сузакского района по статье «Изнасилование» и назначили экспертизу. Задержанного водворили в ИВС.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия:

Чуйская область, Бишкек, улица Карасаева №73, телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934;

Ошская область, Ош, улица Гапара Айтиева, 5/1, телефон: 03222 62288;

Таласская область, Талас, телефон: 0778 4366775;

Ысык-Кульская область, Каракол, улица Жамансариева № 163, телефоны: 03922 50405, 03922 50212;

Ысык-Кульская область, село Тюп, улица Иссык-Кульская №33, телефон: 03945 24546.

Авторка: Улуш Сайпидинова