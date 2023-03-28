Дисклеймер: Во избежание конфликта интересов сообщаем вам, что героиня материала Александра Ли сотрудничает с «Клоопом».

Журналистка Александра Ли сообщила об угрозах со стороны соседа — по ее словам, бывшего милиционера. Об этом Ли написала на своей странице в Facebook.

«Все начиналось с бытового конфликта “вы мне машину поцарапали”, [криков], оскорблений и безосновательных требований дать ему осмотреть мое авто. Я сказала, что без проблем возмещу все, если вдруг это мы (я или мой муж, мы оба водим одно авто), но так как на меня уже орали, сказала, что сначала вызовем милицию. Что ему явно не понравилось: орать и оскорблять он начал пуще прежнего», — написала журналистка.

Также Ли рассказала, что сосед оскорблял ее по национальному признаку и у нее есть подтверждающее это заключение экспертизы. Та выявила признаки разжигания межнациональной розни в словах соседа журналистки, а также лингвистические признаки «неприязненного и нетерпимого» отношения по признаку национальной принадлежности.

«Меня оскорбляли по нацпризнаку и угрожали действиями сексуального характера! (“Х*й заставлю сосать”, — сказал сосед). А потом добавились угрозы нас выселить, наказать, снести башку моему мужу», — утверждает журналистка.

По ее словам, год назад этот же сосед оскорблял ее, плевался в нее и угрожал поджечь ее машину. Ли утверждает, что милиция тогда «быстро замяла» дело. По ее словам, ее сосед раньше работал в правоохранительных органах, а сейчас работает в адвокатуре в Службе юрпомощи при Минюсте.

Пресс-служба милиции Бишкека на момент публикации материала оказалась недоступна для комментариев.