Депутат парламента Тазабек Икрамов просит власти простить и отпустить фигурантов Кемпир-Абадского дела, содержащихся в СИЗО-1 Бишкека. Обращение властям депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я прошу, чтобы вы простили задержанных по Кемпир-Абаду. Если они сидя в тюрьме не полезны государству, то очень нужны родным и близким дома», — написал Икрамов.

Особенно важно, по его словам, простить задержанных именно сейчас во время священного месяца Рамазан.

«Во время Орозо нужно уметь прощать. Не оскорблять, не лгать и соблюдать правила, предписанные верующим. Если и вправду есть вера в Бога, то почему же нельзя, пользуясь случаем, уладить некоторые вещи. Что я хочу сказать, сегодня наши братья и сестры, болеющие за страну без вины сидят за решеткой. Враги власти — совсем другие люди», — написал Икрамов.

Кемпир-Абадское дело

С момента задержания и ареста фигурнатов Кемпир-Абадского дела прошло уже пять месяцев. Большинство из них держали голодовку, в протест их ареста. Кто-то терял сознание во время судебного заседания. Третьих госпитализировали из-за ухудшения состояния.

Но несмотря на это дело практически не двигается с места. Большинство арестованных до сих пор держат в СИЗО. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, считает, что они якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Но не все задержанные были на встречах, о которых говорит следствие, и не все состояли в этом комитете. Несмотря на это, обвинительное заключение всех фигурантов практически идентичное. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД решило полностью засекретить Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта стало известно, что Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.

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