Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) при Минэкономики будет преобразован в Госагентство по управлению госимуществом при Кабмине, говорится в указе президента Садыра Жапарова.

В указе сказано, что это позволит оптимизировать деятельность госоргана и усилить его функции. Это восьмой по счету раз за 30 лет когда ведомство реформируют и изменяют его организационную форму. За все эти годы госорган был и госкомитетом, название которого меняли несколько раз, и министерством, и фондом.

Власти хотят этой реформой повысить прозрачность системы отбора кадров в органы управления, усилить систему мотивации и ответственности и внедрить практику института «независимых директоров».

Сейчас ФУГИ выступает акционером от имени государства в 42 хозяйственных обществах и управляет 88 госпредприятиями. В обязанности Фонда входит утверждение отчетов, бюджетов и чистой прибыли госпредприятий.

Кроме того, в указе Жапарова сказано, что ведомству необходимо искать дополнительные пустующие площади в госзданиях для сдачи в аренду.

«Учитывая имеющиеся коррупционные риски и незаинтересованность государственных учреждений в предоставлении пустующих площадей в аренду в связи с тем, что 100% поступлений от аренды перечисляется в республиканский бюджет, предстоящая работа требует немалых усилий и ресурсов», — говорится в документе.