Счетная палата отчиталась о проверке Фонда управления государственным имуществом (ФУГИ) за 2022 год и нашла при проверке 75 нарушений законов и правовых норм. Об этом говорится в отчете палаты.

«Сумма выявленных финансовых нарушений составила 964 млн 782 тысяч сомов, из них: 124 млн тысяч сомов являлись суммой, подлежащей восстановлению, в ходе проверки восстановлено 1 млн 20,8 тысяч сомов», — сообщили в Счетной палате.

Согласно отчету палаты, в ФУГИ нашли нарушения при подготовке, рассмотрении и исполнения бюджета бюджетной системы Кыргызстана. Кроме этого, нарушения выявили в использовании имущества, ведения бухгалтерии и законодательства о госзакупках.

В 2022 году главой ФУГИ был Мирлан Бакиров, который ушел с этой должности в феврале 2023 года. Вместо Бакирова назначили 53-летнего Канатбека Тургунбекова, который до этого возглавлял Госслужбу финансовой разведки.

Во время президентских выборов он руководил предвыборным штабом Садыра Жапарова, а на парламентских выборах 2020 года возглавлял штаб партии «Кыргызстан».

В марте 2023 года президент Садыр Жапаров подписал указ о преобразовании ФУГИ в Госагентство по управлению госимуществом при Кабмине.

Этой реформой власти хотели повысить прозрачность системы отбора кадров в органы управления, усилить систему мотивации и ответственности и внедрить практику института «независимых директоров».