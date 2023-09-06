В здании Министерства образования произошла словесная перепалка между депутатом Эруланом Кокуловым и главой Минобраза Каныбеком Иманалиевым. Видео с места инцидента на своей странице в Фейсбуке опубликовал сам Кокулов.



По словам депутата, он хотел выяснить, почему не работает телефон доверия для сообщений о нарушениях со стороны директоров, о котором глава Минобраза объявлял ранее. Кокулов говорит, что и на WhatsApp никто не отвечает.



На видео видно, что 4 сентября депутат пришел в Минобраз и зашел к министру. Иманалиев просит нардепа подождать, потому что у него совещание. Кокулов в ответ говорит, что согласно законодательству депутатов парламента должны принимать без очереди.



«Я тоже был депутатом. Сейчас у меня совещание, сидят представители Азиатского банка развития и разговор на $40 млн», — отвечает министр депутату.

Затем начинается спор. Кокулов настаивает, чтобы его приняли без очереди, а министр просит записаться на встречу, как все депутаты. Оба переходят к разговору на повышенных тонах и Иманалиев обвиняет Кокулова в нарушении этики и закона о статусе депутата.

Потом парламентарий выходит из кабинета министра и заходит к заместителю Иманалиева и также рассказывает ему, что телефон доверия не работает.



Через некоторое время Кокулов все же заходит на встречу к министру и Иманалиев говорит депутату, что обращения не остаются без ответа и показывает распечатку. Спор на повышенных тонах продолжается и затем Кокулов резко выходит из кабинета министра.



Отрывок из диалога.



Иманалиев: Послушай меня, я старше



Кокулов: Я депутат, байке. Вопрос не стоит, кто старше, кто младше. Меня избрали 19 тысяч человек, чтобы я решал такие вопросы



Иманалиев: Я тоже был депутатом много лет, но никогда не позволял себе подобного […] Вы пришли не как депутат, а как блогер.



Высказались насчет инцидента между Кокуловым и Иманалиевым и другие депутаты. На заседании 6 сентября нардеп Мирлан Самыйкожо попросил коллег «не пиариться подобным неправильным способом» и не становиться блогерами, а депутат Балбак Тулобаев посоветовал коллегам не учить уму-разуму других.

Парламентарий Медер Алиев в свою очередь посчитал, что некоторые вопросы нужно решать таким «радикальным образом» и сказал, что министр 21-го века должен быть «мобильным и не стеснительным». А депутат Марлен Маматалиев сказал, что Кокулов пошел в министерство «решать проблемы народа» и ждал министра несколько совещаний.



Депутат Эрулан Кокулов до своего избрания в парламент был известен как блогер. Он был ведущим проекта «Не сахар», который занимается проверкой мест общепита на соблюдение санитарных норм.