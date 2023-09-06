Төрага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил, что глава и судьи Конституционного суда, разрешившие брать матчество в Кыргызстане, должны уйти в отставку. Об этом он сказал на заседании парламента 6 сентября.



«Решение [по матчеству] вызвало большой резонанс в обществе. Это был сильный удар по кыргызскому народу и нации. Такого решения не должно было быть в нашей стране. Поэтому я считаю, что судьи и глава КС незамедлительно должны уйти в отставку. Это позор. Не должно было происходить этого события, которое подвергает будущее опасности. Это чуждое [для нас]. Требую отставки полного состава Конституционного суда» — сказал Шакиев.

После слов спикера в зале послышались аплодисменты.



До этого против матчества высказались и некоторые депутаты. К примеру, нардеп Жусупбек Коргонбай уулу заявил, что если кыргызстанцы будут брать матчество, то это позволит уничтожить «кыргызскую нацию». Он считает, что в Кыргызстане «есть силы, которые изнутри вот так меняют законы и стараются уничтожить нацию».



Парламентарий Мейкинбек Абдалиев же считает, что матчество — это удар по кыргызским традициям.

«Издревле большие государства хотели подавить кыргызов. Мы сохранились как нация, государство из-за того, что имеем свои традиции, культуру, знаем своих семи отцов. Неправильно, что такое произошло», — сказал он на заседании 6 сентября.



3 июля Конституционный суд отказал художнице и активистке Алтын Капаловой в вопросе присвоения матчества её несовершеннолетним детям, но сообщил, что кыргызстанцы могут брать матчество по достижении 18 лет.

Это решение вызвало бурное обсуждение в обществе и некоторые высказывали критику в адрес Конституционного суда. Против введения матчества высказались муфтий Кыргызстана Замир Ракиев и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Муфтий заявлял, что такие действия якобы «могут уничтожить корень нации», а Ташиев говорил, что «тот, кто принял это решение должен его отменить».

Ответила противникам решения по матчеству пресс-секретарь Конституционного суда Жылдыз Жороева. Она на своей странице в Фейсбуке поинтересовалась, сколько ветвей власти в Кыргызстане, и напомнила, что решения Конституционного суда являются окончательными. В самом Конституционном суде позже заявили, что пост Жороевой не был согласован с ними и не может восприниматься как их официальная позиция.

Затем 17 июля администрация президента опубликовала законопроект о внесении изменений в конституционный закон «О Конституционном суде». Им предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения и отменять их.



В проекте закона прописаны случаи, при которых может быть принято решение о пересмотре вердикта. Согласно документу, это может быть сделано, если изменилась норма Конституции на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».

Однако юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявили, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они призвали инициаторов отозвать свой законопроект.



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