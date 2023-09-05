Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу считает, что если кыргызстанцы будут брать матчество, то это позволит уничтожить «кыргызскую нацию». Об этом он заявил на заседании профильного комитета парламента 5 сентября на обсуждении законопроекта от администрации президента, позволяющего пересматривать решения Конституционного суда.

«Два три месяца назад в Конституционный суд обратилась Алтын Капалова. Она добилась принятия решения, чтобы в Кыргызстане ввели матчество. Это такой закон, который позволит уничтожить через 20-30 лет кыргызскую нацию», — считает он.

По мнению нардепа, решение Конституционного суда неправильное. Он предположил, что за решение по матчеству судьи, возможно, получили какие-то деньги, но сказал, что не сможет это доказать.



«Конечно, время меняется. НПО работают, есть внешние и внутренние враги. Есть силы, которые изнутри вот так меняют законы и стараются уничтожить нацию», — уверен Коргонбай уулу.



Парламентарий отметил, что поддерживает законопроект от администрации президента и призвал поддержать его и коллег.



3 июля Конституционный суд отказал активистке в вопросе присвоения матчества её несовершеннолетним детям, но сообщил, что кыргызстанцы могут брать матчество по достижении 18 лет.

Это решение вызвало бурное обсуждение в обществе и некоторые высказывали критику в адрес Конституционного суда. К примеру, против введения матчества высказались муфтий Кыргызстана Замир Ракиев и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Муфтий заявлял, что такие действия якобы «могут уничтожить корень нации», а Ташиев говорил, что «тот, кто принял это решение должен его отменить».

Ответила противникам решения по матчеству пресс-секретарь Конституционного суда Жылдыз Жороева. Она на своей странице в Фейсбуке поинтересовалась, сколько ветвей власти в Кыргызстане, и напомнила, что решения Конституционного суда являются окончательными. В самом Конституционном суде позже заявили, что пост Жороевой не был согласован с ними и не может восприниматься как их официальная позиция.

Затем 17 июля администрация президента опубликовала законопроект о внесении изменений в конституционный закон «О Конституционном суде». Им предлагается разрешить Конституционному суду пересматривать свои же решения.



В проекте закона прописаны случаи, при которых может быть принято решение о пересмотре вердикта. Согласно документу, это может быть сделано, если изменилась норма Конституции на основании которой было принято решение, если открылись новые существенные для предмета обращения обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения и если решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».

Однако юристы «Института Медиа Полиси», комментируя законопроект, заявили, что администрация президента «прямо и открыто» пытается вмешаться в работу Конституционного суда. Они призвали инициаторов отозвать свой законопроект.



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