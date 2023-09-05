В МВД 4 сентября сообщили о задержании 27-летнего гражданина с инициалами А.С. по подозрению в «возбуждении межрегиональной вражды».



По данным ведомства, 2 сентября в одной из социальных сетей было распространено видео, на котором задержанный «обращается к СМИ со словами, разжигающими межрегиональную вражду».



«Факт зарегистрирован в ГУВД Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье “Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)”. При проведении следственных действия и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД был установлен и задержан на территории Бишкека, гражданин А.С. 1996 года рождения, который доставлен в следственную службу. В настоящее время следствие продолжается», — сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили, что при выявлении обстоятельств, связанных с нарушением закона, попытками провокации и нарушением общественного порядка, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством.

По информации издания AKIpress, задержанный мужчина сделал заявление о Кубке президента по көк-бөрү, который прошел в Оше 31 августа и завершился беспорядками.

После игры некоторые болельщики, недовольные итогами игры и судейством, выбежали на стадион и начали кидать камни в судью. В результате беспорядков в общей сложности шесть человек пострадали, а один милиционер был доставлен в больницу.



По факту беспорядков милиция начала расследование. В МВД тогда отмечали, что в последнее время в социальных сетях активно публикуются сообщения, призывающие к разжиганию межрегиональной вражды и пообещали привлечь к ответственности нарушителей общественного порядка.



Затем милиция допросила 65 человек по факту беспорядков. Против девяти человек возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и пятерых из них заключили под стражу на два месяца. В отношении остальных 56 человек составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях, после чего они были отпущены.