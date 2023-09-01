В Оше 31 августа на стадионе «Төлөйкөн» во время президентского турнира по көк-бөрү произошли массовые беспорядки. СМИ пишут, что есть пострадавшие, а глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал наказать виновных.

Что произошло?

Победителем турнира по көк-бөрү стала команда «Ынтымак» из Таласа, одолевшая команду «Достук» из Оша со счетом 2:1. За самой игрой наблюдали более 30 тысяч зрителей, а также президент Садыр Жапаров и генпрокурор Курманкул Зулушев.

После турнира некоторые зрители были недовольны итогами игры и судейством. В результате на поле выбежали сотни зрителей, и произошли беспорядки.

Также в сети распространилось видео, на котором зрители окружили машину скорой помощи и кидали в нее камни.

В МВД 1 сентября подтвердили произошедшие беспорядки на стадионе. В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемых в провокациях найдут и привлекут к ответственности. В МВД добавили, что пострадавших нет.

При этом в Минздраве журналистам «Азаттыка» сообщили, что в результате беспорядков пострадали семь человек и еще около 100 человек обратились за медпомощью. Одним из пострадавших был сотрудник милиции, его состояние оценивается как стабильное.

Произошедший беспорядок затем прокомментировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, большинство людей поддалось эмоциям из-за действий 10 человек.

«Кыргызы должны быть дружными, каждый из нас обязан поддерживать мир нашего народа, страны, государства. Это спорт, это игра. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Проигравший не должен гневаться. Должен быть готовым. Нужно быть благодарным и выигрышу, и проигрышу. По поводу действий некоторых провокаторов. Я дал поручение правоохранительным органам, сейчас они собирают все видеоматериалы, факты, какие люди, кто начал, кто стал причиной этому, все выяснить и в рамках закона будут приняты меры для каждого», — сказал он.