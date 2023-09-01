1 сентября состоялось открытие очередной сессии VII созыва Жогорку Кенеша.

Торага парламента Нурланбек Шакиев объявил сессию открытой, прозвучал гимн Кыргызстана.



«Совместно с исполнительной властью проводится большая работа на основе поднятых здесь вопросов и проблем. Пока регионы не станут развитыми, наша страна не будет развиваться и не будет сильной. Мы все побывали в регионах. Проблемы все еще существуют. Мы начали работу, продолжим работу в комитетах и ​​фракциях», — сказал Шакиев.



Нынешний созыв парламента начал работу 29 декабря 2021 года.

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