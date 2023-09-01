Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госинформагентству «Кабар» ответил на критику о том, что он играет в футбол «вместо того, чтобы исполнять обязанности главы государства».

Жапаров ответил, что не каждый день играет в футбол, а всего «два раза в год».



«В мае и декабре во время футбольного турнира “Мурас” среди команд министерств. Турнир мы основали, чтобы быть примером для подрастающего поколения и пропагандировать спорт, чтобы они не увлеклись наркотиками, не пошли по скользкому пути и не сидели сутками напролет в компьютере. Спорт — источник здоровья. Все мы от мала до велика должны вовлекать молодежь в спорт, ведь не зря говорится, что здоровая нация — здоровое государство», — сказал он.

Также президент обратился к критикам и посоветовал им заниматься спортом, а «не сидеть с утра до ночи в интернете».

Жапаров увлекается футболом. С тех пор как он пришел к власти уже несколько раз проводился мини-футбольный турнир «Мурас», в котором играет сам президент, министры и депутаты. Также Жапаров принял участие в матче «легенд “Барселоны» и «легенд Азии».

