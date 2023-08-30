Легенды «Барселоны» обыграли «легенд Азии» в товарищеском матче, который прошел 30 августа на стадионе имени Дөлөна Өмүрзакова в Бишкеке.



Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами в матче отметились: Ривалдо, Хуан Пабло Сорин и Хавьер Савиола.



С первых минут на поле в составе команды «легенд Азии» вышел и президент Садыр Жапаров. Он сыграл 25 минут матча и был заменен.

Бывшие игроки «Барселоны» прибыли в Кыргызстан в рамках открытия первой в Центральной Азии футбольной академии испанского клуба в городе Джалал-Абад. Кроме того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта

в церемонии закладки капсулы под строительство академии клуба на юге Бишкека. Площадь спорткомплекса составит 15,85 га, а вместимость — 10 тысяч человек.

Фото на главной: AKIpress.