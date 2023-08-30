Исполнительный директор «Общества Защиты Интернета» Михаил Климарев в интервью «Клоопу» рассказал, какова вероятность, что властям Кыргызстана удастся заблокировать TikTok в стране.

Можно ли заблокировать TikTok?

Климарев в интервью «Клоопу» сказал, что заблокировать TikTok не составит труда, если приложение не будет «бегать» от блокировки.

«Но насколько я знаю, TikTok и не умеет бегать от блокировок, у них изначальная бизнес модель такая была», — сказал он.

Он объяснил, что веб-версию TikTok, которая работает в браузере заблокировать довольно просто, а блокировка приложения осуществляется немного по другому.

«Приложение может обращаться к другим ресурсам. Как это определяют? Делают лабораторию, например из обычного ноутбука. Его подключат по проводу к интернету, а его Wi-Fi сеть работает, как точка доступа. С телефона подключаемся к ноутбуку по Wi-Fi и весь трафик идет через ноутбук. Этот трафик можно смотреть, есть специальная программа для этого. Тот трафик, который передается через телефон мы его видим. Зашли в TikTok и мы узнали все доменные имена и их заблокировали — довольно не сложно. Это сделали один раз, например, и разослали всем операторам. Приложение обращается к каким-то ресурсам в интернете, мы их узнали и их заблокировали», — рассказал он.

Климарев считает, что TikTok не будет сопротивляться блокировке в Кыргызстане, так как это не самый большой рынок.

«Еще стоит понимать, что ни у одной соцсети нет задачи выступать за политику, у них только коммерческий интерес. При том, что для них невыгодно, что контент слишком политизирован. Когда у тебя контент “что попало”, там не кликают по рекламе», — сказал эксперт.

Для обхода блокировки эксперт советует использовать VPN-сервисы, которые нужно установить на телефон. Это, по его словам, самый простой способ обхода блокировки.

О том, что такое VPN-сервисы, как их установить и использовать можно узнать по ссылке.

Минкульт и блокировка TikTok

О решении заблокировать популярную соцсеть в республике ранее сообщило Минкультуры. В ведомстве сообщили, что приняли такое решение после обращения от неправительственных организаций относительно вредного воздействия TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

В сообщении организаций говорилось, что после просмотра видео в TikTok подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни.

«Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения», — говорилось в сообщении.

В министерстве добавили, что после мониторинга соцсети специалисты заметили, что в TikTok нет ограничения доступа к информации причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией при доступе к информации приложении.

«С учетом многочисленных обращений и на основании проведенного мониторинга Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана», — сообщили в Минкультуры.

Решение о блокировке уже направили в Министерство цифрового развития.

О том, что соцсеть TikTok якобы негативно влияет на молодежь страны ранее уже говорили депутаты Шайлообек Атазов и Таалайбек Масабиров с трибуны Жогорку Кенеша в феврале этого года.

Тогда Атазов заявил, что в TikTok показывают «плохие вещи», а Масабиров сказал, что видеосервис «обязательно нужно взять под контроль».

До них с предложением запретить TikTok в стране выступала депутатка Надира Нарматова.