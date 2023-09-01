Президент Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар» рассказал, что футболист Карлес Пуйоль мешал его игре, и поэтому он так рано покинул поле. Жапаров говорил о матче между «Легендами Барсы» и «Легендами Азии», который прошёл в Бишкеке 30 августа.

Журналист предположил, что президент устал во время матча и спросил почему тот ушёл с поля во время первого тайма.

«Нет, я не устал. Даже если бы я отыграл оба тайма до конца, я бы не устал. Причина, по которой я ушел, заключалась в том, что Пуйолю сказали меня опекать. Если вы заметили, он вообще от меня не отходил. Был даже момент, когда я переходил в атаку, он крепко схватил меня за запястье. Я засмеялся и сказал ему: “Эй, джигит, играй не хватаясь”. Он тоже засмеялся и ответил: “Извините-извините”, но всё равно продолжал держать. В целом команда “Барселоны” с полной ответственностью отнеслись к игре, словно играли в обычных чемпионатах, а не в товарищеских матчах», — сказал Жапаров.

Ну, теперь представьте, человек — легенда футбола, да ещё и на 10 лет младше меня, думаете он дал бы мне нормально поиграть, — продолжил президент.

Жапаров сказал, что покинул поле, чтобы дать дорогу молодым.

«Тем не менее, мы проиграли со счетом 3:0. Хорошо хоть так, я молился, чтобы мы не проиграли с баскетбольным счётом», — заключил Жапаров.

Садыр Жапаров очень любит футбол. Уже два года подряд он становится лучшим бомбардиром турнира по футзалу «Мурас». На встрече с «Легендами Барсы» ещё до начала матча, друг Жапарова, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предупредил каталонцев, что президент — хороший игрок.

«Наш уважаемый президент Садыр Нургожоевич в прошлом году забил два гола в ворота знаменитого Рината Дасаева. Помните об этом тоже», — обратился он к членам «Барселоны».

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