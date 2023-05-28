В Бишкеке 28 мая завершился дружеский турнир по футзалу «Мурас» с участием президента.



Команда главы государства заняла на турнире третье место среди команд старше 40 лет и завоевала 200 тысяч сомов денежного приза.

Лучшим бомбардиром турнира стал Садыр Жапаров, забившивший 11 голов. Глава Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков вручил президенту диплом и статуэтку в виде золотой бутсы. На прошлом турнире Жапаров также становился лучшим бомбардиром.

В турнире «Мурас» участвовали 16 команд из госслужащих, министров, деятелей культуры и спорта, а также представителей СМИ и системы здравоохранения.



Турнир разделили на два — в одной соревновались команды до 40 лет, а во второй те, кто старше 40. Первое место среди команд до 40 лет завоевали «Билим», а среди команд старше 40 лет «Ден соолук», в которой играли представители системы системы здравоохранения.