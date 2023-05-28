В приграничном селе Максат Баткенской области установили новый флагшток. Об этом сообщили в Администрации Лейлекского района.



28 мая в селе прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Кыргызстана, в которой приняли участие глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, местные власти и жители села.



Длина флагштока — 40 метров, а длина самого флага — 10 метров, ширина — 6 метров.

Ташиев отметил, что живущие в Максате кыргызстанцы — герои. По его словам, «государство делает все, чтобы люди жили в мире и хороших условиях».

По информации Администрации Лейлекского района, спонсорами выступили предприниматели Ысманали Жороев и Адылбек Абдыкадыров.

28 мая в Кыргызстане отмечается День пограничника. В своей поздравительной речи президент Садыр Жапаров пообещал, что государство «продолжит содействовать обеспечению надежной охраны госграницы, повышение качества этой службы, создавать необходимые условий для улучшения социальной защищённости пограничников».

В селе Максат, который находится на кыргызско-таджикской границе, в ходе приграничных вооруженных столкновений 2021 и 2022 года было много разрушений.



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