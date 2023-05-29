Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Реджепа Эрдогана с победой во втором туре выборов президента Турции. Свое поздравление Жапаров написал на Фейсбуке.

«Дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов. Народ Турции оказал вам высокое доверие, а также поддержку вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан», — написал президент.

По информации Высшего избирательного совета Турции, Эрдоган во втором туре выборов 28 мая, набрал 52,14% голосов, а его основной соперник кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

Кроме Жапарова с победой на выборах Эрдогана поздравил и президент США Джо Байден.

«Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам», — написал он в своем твиттере.

Второй тур президентской гонки в Турции прошел, так как во время первого тура ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей.

Эрдоган, который победил на очередных выборах, управляет страной с 2014 года. В 2018 году он также одержал победу на выборах.