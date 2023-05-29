Кандидатка в депутаты Дамира Ниязалиева, лидирующая по предварительным итогам выборов в Ленинском округе Бишкека, назвала «информационным вбросом» со стороны другого кандидата сообщения о том, что её агитаторы якобы занимались подкупом избирателей. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

По её словам, граждане на видео, где якобы был подкуп голосов, не имеют никакого отношения к её предвыборному штабу.

«Это грязная провокация со стороны оппонентов, которые не верят в собственные силы и потому ведут себя нечестно. […] В этой связи мы будем обращаться в правоохранительные органы для дачи оценки действиям этого кандидата и принятия предусмотренных законом мер», — написала Ниязалиева.

При этом имя «кандитата», который якобы произвел вброс она не назвала.



Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое возле одного из кафе в Бишкеке. В нем говорилось, что в заведении находятся милиционеры, которые задержали трех женщин, раздающих деньги избирателям. Другой кандидат в депутаты Эртай Искаков на своей странице в Фейсбуке написал, что в кафе нашли агитационные материалы штаба Дамиры Ниязалиевой.



В милиции сообщали, что проверяют факт подкупа избирателей. Правоохранители допросили владельца кафе, официанта и троих женщин.



28 мая в Бишкеке состоялось голосование на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу.

В ЦИК сообщили, что, по предварительным данным АСУ, больше всего голосов набрала кандидатка Дамира Ниязалиева 35,83% (6 тысяч 242) голосов. Она имеет депутатский опыт и была нардепом V созыва Жогорку Кенеша.

Окончательные итоги выборов ЦИК озвучит после ручного подсчета голосов.

Явка по итогам голосования осталась крайне низкой — всего 13,95%. Из более 124 тысяч избирателей проголосовали лишь 17 тысяч 423.