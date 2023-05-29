Заведующая кафедрой международных отношений и права Дипакадемии МИД Айнур Джоробекова назвала кыргызов, отстаивающих кыргызский язык крокодилами. Об этом она заявила на третьей Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» в России.

В конференции она участвовала в качестве представителя из Кыргызстана.

«Не отвечу за всю центральную Азию, но мы (Кыргызстан) в Центральной Азии тот редкий случай, когда русский язык прописан в Конституции, как официальный язык. 90% территории Кыргызстана охвачено вещанием ”Спутника”. Филиалы газеты ”Аргументы и факты”, паритетное равенство русских школ с русским языком обучения и с национальным языком обучения. Даже во внеудовольствие наших национальных крокодилов, могу сказать, что в высших учебных заведениях превалирует обучение на русском языке и также печатная продукция, газеты, наверное ⅔ на русском языке. Ну и конечно все каналы», — сказала она.

Позже Джоробекова попросила прощения и заявила, что граждане неправильно поняли суть ее слов.

«Я хочу попросить прощения у кыргызского народа, если допустила ошибку, обидела кого-то. […] Национальные крокодилы — это не представители одной нации. Термин ”крокодил” применяется к тем, кто будоражит общественность. Там вопрос стоял о положении русскоязычной диаспоры в странах Центральной Азии. Те, кто поднимает национальный вопрос, сеет рознь между нациями, религиями, кто провоцирует этот вопрос — вот их называют национальными крокодилами. Это могут быть и россияне, которые пишут провокационные статью о недружественной Киргизии», — сказала она.