Депутатка Камила Талиева заявила, что завкафедрой международных отношений и права Дипакадемии МИД Айнур Джоробекову необходимо привлечь к ответсвенности за ее заявления о «национальных крокодилах». Об этом нардеп сказала на заседании парламента 31 мая.



По мнению Талиевой, Джоробекова назвав кыргызов, отстаивающих кыргызский язык крокодилами, «высмеяла кыргызский народ». Она добавила, что заявление чиновницы подпадает под статью «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды».



«Нужно привлечь профессора к ответственности», — заявила депутатка.



Спикер Нурланбек Шакиев в ответ сообщил, что «сразу отреагировал» на этот инцидент и поручил министру иностранных дел провести разбирательство. По его мнению, Джоробековой были сказаны «непростительные слова в отношении кыргызского народа».



Завкафедрой международных отношений и права Дипакадемии МИД Айнур Джоробекова участвовала 16-17 мая в третьей Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» в России. В ходе него она говорила о том, как распространен русский язык в Кыргызстане, в том числе есть паритетное равенство русских школ с русским языком обучения и с национальным языком обучения.



«Даже во внеудовольствие наших национальных крокодилов, могу сказать, что в высших учебных заведениях превалирует обучение на русском языке и также печатная продукция, газеты, наверное ⅔ на русском языке. Ну и конечно все каналы», — сказала она.

На выступление Джоробековой резко отреагировали в кыргызском сегменте соцсетей.



На фоне критики Джоробекова попросила прощения и заявила, что кыргызстанцы неправильно поняли суть ее слов. По её словам, термин «крокодил» применяется к тем, кто будоражит общественность на национальной почве.

