Министерство иностранных дел сообщило, что идея запретить девушкам до 23 лет выезжать за границу на заработки противоречит Конституции.

По информации министерства, такое мнение периодически озвучивается представителями кыргызской диаспоры, активистами и депутатами. В ведомстве рассказали, что ранее прошел круглый стол по вопросам миграции женщин.

По итогам обсуждений, МИД готовит рекомендации для госорганов по профилактике преступлений среди кыргызстанцев за рубежом и улучшению ситуации с внешней миграцией.

«Рекомендации не связаны с введением каких-либо запретов на выезд лицам женского пола, а направлены на создание благоприятных условий безопасной миграции и защищенного нахождения женщин за рубежом», — сообщили в МИД.

Ранее о том, что МИД изучает вопрос по увеличению возраста, после которого гражданин может самостоятельно выехать за границу говорил замминистра иностранных дел Айбек Имангазиев.

Так он ответил на предложение депутата Шайлообека Атазова, который ранее предложил «уточнять всю информацию о выезжающих девушках» при прохождении границы.

Против ограничений на выезд девушек не достигших 23 лет за границу высказался депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 31 мая.

«Эта инициатива тоже вызывает много споров — запрет на выезд девушкам не достигших 23 лет. Я понимаю, что это не законопроект. Но нужно перед озвучиванием таких предложений посмотреть, как негативно это может сказаться. Другие страны смотрят на это и говорят: “Кыргызы, что вы делаете?” Такая практика была в Камбодже при авторитарном режиме, и то они отменили», — сказал Бекешев.

Он добавил, что родители должны самостоятельно следить за тем, куда выезжает их ребенок. Бекешев добавил, что люди «все равно тысячу способов найдут, как выехать из страны».