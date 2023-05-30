Замминистра иностранных дел Айбек Имангазиев на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил, что его ведомство изучает вопрос по предложению депутата Шайлообека Атазова.

Ранее депутат предложил обязать молодежь Кыргызстана при выезде из страны сообщать о цели поездки и пребывания за рубежом. Однако Имангазиев ответил, что ведомство изучает вопрос по увеличению возраста, после которого гражданин может самостоятельно выехать за границу.

«По этому вопросу мнение общественности поделилось на два: одна сторона за то, чтобы не менять, как прописано в Конституции, то есть после достижения 18 лет по своей воле человек может покидать страну и второе мнение, чтобы по достижению 23 лет. Сейчас мы обсуждаем эти мнения», — пояснил Имангазиев.

В ответ Атазов сказал, что напомнил, что ранее он предложил «уточнять всю информацию о выезжающих девушках» при прохождении границы.

«Некоторые девушки сбегают из дома. В Дубаи, России, Антальи таксуют и их подставляют, в чужой стране они попадают в разные ситуации, надо бы информировать и обучать их до отъезда», — сказал депутат.

Свое предложение о законопроекте, который бы обязал молодежь Кыргызстана старше 18 лет при выезде из страны сообщать о цели поездки и пребывания за рубежом, озвучил 26 мая. По его словам, нардепы готовятся внести подобный законопроект.

Атазов в своем выступлении сказал, что проблема миграции в Кыргызстане влияет и на экономику, а также, что страна должна обеспечить граждан работой и хорошей заработной платой.