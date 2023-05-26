Депутат парламента Шайлообек Атазов 26 мая на заседании комитета по вопросам миграции предложил разработать законопроект, который бы обязал молодежь Кыргызстана старше 18 лет при выезде из страны сообщать о цели поездки и пребывания за рубежом.

Атазов в своем выступлении сказал, что проблема миграции в Кыргызстане влияет и на экономику, а также, что страна должна обеспечить граждан работой и хорошей заработной платой.

«Сегодня маленькие дети растут с тоской. Когда мы сказали позаботиться о безопасности 18-летних девушек при выезде, вы приходите на митинг в Белый дом в мини-юбках. Говорите: “Нам исполнилось 18 лет, мы сами знаем куда идти”. Вы уходите без следа», — сказал он.

Затем депутат предложил внести законопроект, который обязал бы молодежь старше 18 лет при выезде из страны указывать точное место учебы или работы.

«Даже в Европе запрещают выходить с 18 лет, им разрешено после 23 лет. […] Депутаты мы хотим внести законопроект, что старше 18 лет при выезде из страны нужно указать точное место учебы или работы», — сказал он.

Он добавил, что в самом Кыргызстане есть рабочие места и не обязательно искать работу за границей.

«В Кыргызстане сегодня очень много рабочих мест. Недавно когда ездили в Ош, где открылся швейный цех для женщин рассчитанный на 3 000 мест. Где работает 500 человек, остальных привозят из Узбекистана, говорят что зарплата 60 тысяч сомов», — добавил Атазов.

В 2022 году Атазов уже выступал в Жогорку Кенеше с аналогичной идеей. Тогда депутат предложил ограничить выезд за границу девушкам 18-20 лет.

Идея Атазова вызвала критику среди граждан и пользователей соцсетей. Затем в у Белого дома прошел митинг за права женщин и против антиконституционной инициативы депутата. Митингующие держали плакаты с надписями: «Атазов, руки прочь от прав девушек», «Мы не ваш рейтинг», «Свободная девушка – свободная страна» и другие.

Накануне коллега Атазова депутатка Надира Нарматова предложила запретить молодежи выезд из страны, потому что за рубежом они «ломают свои судьбы».

Автор: Нуриза Уланбек кызы