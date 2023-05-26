Правовая клиника «Адилет» просит отменить поправки в закон об НКО, в котором депутаты Жогорку Кенеша вводят аналог российского определения «иностранный агент» и устанавливают фактически невыполнимые требования к некоммерческим организациям.

В России аналогичный закон привел к закрытию почти всех правозащитных организаций и независимых СМИ.

Юристы считают, что нужно исключить многие пункты из проектов закона «О некоммерческих организациях» и «О государственной регистрации юрлиц, филиалов».

Они отмечают, что согласно Конституции, каждый имеет право на свободу объединения для защиты прав и интересов граждан. По их словам, это прописано и в международных договорах, участником которого является Кыргызстан. Однако многие пункты, по их мнению, противоречат Основному закону.

По данным юристов, власти предлагают ввести новую категорию НКО – «НКО, выполняющая функции иностранного представителя», которая получает деньги от иностранных государств и пытается воздействовать на политическую деятельность и общественное мнение в стране в интересах иностранных источников.

Однако, по мнению юристов этот пункт очень расплывчатый.

Исходя из логики, тогда деятельность НКО в сфере здравоохранения, соцподдержки населения и так далее тоже будет запрещаться. Также юристам непонятно, каким образом будут определять, пытается ли НКО воздействовать на госполитику, а также формировать общественное мнение.

«Предлагаем исключить этот пункт, потому что граждане имеют право создавать объединения для управлении делами общества и государства», – отмечают юристы.

По данным юристов, НКО представляют в уполномоченный орган отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов один раз в полгода, документы о целях расходования средств и использования иного имущества – ежеквартально, плюс ко всему ежегодно сдают аудиторское заключение. Юристы сообщили, что сроки предоставления отчета указаны в данном законопроекте.

Однако для национальных НКО формы и сроки предоставления отчетности будут определяться отдельно уполномоченным органом в сфере регистрации. Юристы считают, что в законопроекте нужно установить сроки для отчетности и для национальных НКО.

Согласно законопроекту, размеры и структура доходов НКО, сведения о размерах и составе его имущества, расходы, численность и состав работников, оплата их труда не могут быть предметом коммерческой тайны. Однако, по данным юристов, это и есть тайна и предложения авторов поправок противоречат закону «О коммерческой тайне».

Также юристы считают, что Генпрокуратура не может приходить к НКО с внеплановыми проверками.

«Прокурор Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Арсланбек Мурзаев говорил, что по закону органы прокуратуры осуществляют надзор именно за госорганами и органами местного самоуправления, а также теми организациями и предприятиями, где имеется госдоля», – напомнили юристы и отметили, что у органов прокуратуры нет полномочий надзирать за неправительственными организациями.

Также по мнению юристов, Минюст (регистрирующий орган) не имеет права запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО у кредитных и финансовых организаций, поскольку это не соответствует требованиям банковского законодательства.

«Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету, сведений о клиенте и любой другой информации, которая была доверена или стала известной банку в процессе отношений между банком и клиентом. Информация, составляющая банковскую тайну, предоставляется банком суду на основании судебного акта, органам финансовой разведки – в соответствии с законодательством», – считают юристы.

Юристы отмечают, что все изложенные в данной статье положения о надзоре и контроле за деятельностью НКО являются чрезмерно обширными и грубым образом нарушают права человека на свободу объединения и неприкосновенность частной жизни.

По данным юристов, рассматриваемый законопроект схож с проектом законодательных поправок, инициированных бывшими депутатами Жогорку Кенеша Турсунбаем Бакир уулу и Нуркамилом Мадалиевым в 2013 году.

Юристы отмечают, что тогда Венецианская комиссия и ОБСЕ рекомендовали пересмотреть данный законопроект во всей его полноте и не настаивать на его принятии Жогорку Кенешем ввиду того, что законопроект обладает серьезными недостатками и не в полной мере совместим с международными стандартами защиты фундаментальных прав и свобод человека.

Законопроект внесли 33 депутата парламента, в том числе последовательная сторонница исполнительной власти Надира Нарматова, брат главы ГКНБ Шайырбек Ташиев и представитель «таможенного» клана Матраимовых Искендер Матраимов.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что в стране сейчас зарегистрировано 18 500 различных НКО. Инициаторы утверждают, что не все эти НКО занимаются тем, что прописано в их целях.

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Правозащитники просят Конституционный суд отменить поправки в закон об НКО