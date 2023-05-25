Депутаты Жогорку Кенеша предлагают внести поправки в закон об НКО. Они вводят аналог российского определения «иностранный агент» и устанавливают фактически невыполнимые требования к некоммерческим организациям. В России аналогичный закон привел к закрытию почти всех правозащитных организаций и независимых СМИ.

Законопроект внесли 33 депутата парламента, в том числе последовательная сторонница исполнительной власти Надира Нарматова, брат главы ГКНБ Шайырбек Ташиев и представитель «таможенного» клана Матраимовых Искендер Матраимов.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что в стране сейчас зарегистрировано 18 500 различных НКО. Инициаторы утверждают, что не все эти НКО занимаются тем, что прописано в их целях.

«Значительная часть из них вопреки своим учредительным документам, вмешивается в политическую жизнь государства, участвуя, в том числе путем финансирования, в организации и проведении политических акций, стремясь к формированию общественного мнения для принятия органами власти решений, противоречащих последовательности и целенаправленности госполитики в целях устойчивого развития страны», — говорится в документе.

Поэтому депутаты предлагают максимально зарегулировать деятельность некоммерческих организаций — вплоть до полного их закрытия.



Иностранцы и «иностранные представители»

Законопроект делит частные некоммерческие организации, которых он касается, на две группы — филиалы иностранных НКО и НКО, созданные в Кыргызстане, которые получают помощь из-за рубежа. При этом ко вторым относится гораздо строже.

Документ почти полностью повторяет положения российского репрессивного закона об иноагентах. Правда, инициаторы постеснялись скопировать само слово «иноагент». Они предлагают добавить в закон об НКО новое понятие — «Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного представителя».

Такой организацией признается та, что была создана в Кыргызстане и получает средства или другое имущество от иностранных государств, их госорганов, международных организаций и иностранных граждан.

Еще один критерий принадлежности к такой организации — ее участие «в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Кыргызстана».

НКО признается участвующей в политической жизни, если она на территории Кыргызстана участвует в организации и проведении политических акций для воздействия на принятие госорганами решений, которые изменят их госполитику, а также в формировании общественного мнения в этих целях.

К политической деятельности не относятся работа в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, соцподдержки и защиты граждан, пропаганда здорового образа жизни и благотворительность.

Отчетность, несовместимая с нормальной деятельностью

Депутаты хотят заставить некоммерческие организации отчитываться так часто и подробно, что это мало совместимо с какой-либо деятельностью еще. При этом, если филиалы иностранных НКО отчитываются раз в год, то местные — раз в полгода.

«НКО предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченному органу в области госстатистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Кыргызстана и учредительными документами некоммерческой организации», — говорится в документе.

Что это за орган, не уточняется. Возможно, как в России, это будет Минюст.

Также законопроектом предлагается обязать НКО предоставлять уполномоченному госоргану отчет о своей работе, персональном составе руководства, документы о целях расходования средств, а также отчет о полученных средствах от иностранных источниках.

При этом НКО-иностранные представители, вместе со всем вышеперечисленным, еще и должны предоставлять аудиторское заключение. Кто уполномочен быть аудитором, определит Кабмин. В России за такой аудит с НКО взимают до 500 тысяч рублей.

«НКО, выполняющие функции иностранного представителя», также должны предоставить отчет по фактическому использованию средств или имущества, полученных от иностранного источника.

Размеры и структура доходов НКО, сведения о размерах и составе их имущества, о расходах, о численности и составе работников и об оплате их труда — все это законопроект предлагает не считать коммерческой тайной.

Кроме того, «НКО-иностранные представители» должны раз в полгода публиковать в СМИ отчет о своей деятельности. В том числе о своих учредителях, составе имущества, об источниках финансирования и о том, куда они потратили средства.

Контроль на грани запрета

Неназванный пока «уполномоченный орган в сфере госрегистрации», согласно законопроекту, сможет:

запрашивать у НКО их распорядительные документы;

запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО у органов госстатистики, налоговых органов, и иных органов госнадзора и контроля, а также у кредитных и других финансовых организаций;

направлять своих представителей для участия в проводимых НКО мероприятиях;

проводить проверки соответствия работы НКО, в том числе по расходованию средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами;

в случае выявления нарушения или совершения НКО или ее структурным подразделением действий, противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное предупреждение и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение может быть обжаловано в вышестоящем органе или в суде;

приостанавливать своим решением на срок не более шести месяцев работу «НКО, выполняющей функции иностранного представителя», которая не подала заявление о включении ее в реестр «НКО, выполняющих функции иностранного представителя».

Если работу НКО приостановят, то ей запретят использовать банковские вклады. Исключение — расчеты по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных ее действиями, уплате налогов, сборов и штрафов.

Уголовная дубина

Еще одну поправку депутаты хотят внести в Уголовный кодекс страны — за работу в НКО можно будет попасть под уголовное преследование. Новая статья УК, которую предлагается ввести, предусматривает штраф за создание объединения, НКО или НКО-иностранного представителя, работа которых связана «с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний».

Штраф за такое нарушение — от 50 до 100 тысяч сомов. Активное участие в таких организациях предлагают наказывать штрафом от 100 до 200 тысяч сомов или лишением свободы на срок до десяти лет.

При этом сама формулировка «побуждение граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний» позволяет толковать деятельность НКО максимально широко и подвести под преступление все что угодно.

Согласно законопроекту, «для защиты конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности государства, нравственности, здоровья, прав и свобод», иностранному НКО могут вынести запрет передачи средств и иного имущества определенным получателям.

Российский опыт показывает, что у некоммерческих организаций в таких обстоятельствах остается, по сути, два выхода – полное прекращение деятельности или эвакуация за рубеж.