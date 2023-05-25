Алматинский райсуд Астаны отказал кыргызстанскому джазмену Викраму Рузахунову в удовлетворении иска к МВД Казахстана об очернении и клевете. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме.



По его словам, в иске он просил признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности и обязать МВД Казахстана принести публичные извинения.



Во время январских событий 2022 года в Казахстане джазмена под пытками заставили оговорить себя и признаться на камеру в том, что он безработный кыргызстанец, якобы принимавший участие в погромах в Алматы за $200. Ролик с признанием показали в эфире гостелеканала «Хабар 24» 9 января. В Кыргызстане узнали в мужчине на видео известного джазмена Викрама Рузахунова и после скандала его вернули на родину вечером 10 января.



По словам Рузахунова, Алматинский райсуд провел четыре подготовительных заседания и три слушания по этому делу. В ходе них допросили сотрудников МВД РК, в том числе руководителя пресс-службы Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.



«По ее словам, 8 января 2022 года она с личным составом и оператором телеканала “Алматы” проследовала в приемник-распределитель в селе Кошмамбет, где они взяли интервью у четырех задержанных, в числе которых был Викрам Рузахунов, — все материалы передали по локальной сети МВД. На вопросы адвокатов свидетель пояснила, что не помнит, кто давал ей поручение взять интервью, оно было устным. Следы побоев на музыканте она якобы не заметила, видела только развязанные шнурки на обуви. Фамилии задержанных ей не называли», — рассказал джазмен.

Опросив свидетелей суд отказал в удовлетворении иска отказать в полном объеме. Обжаловать решение суда можно в течение 10 дней.



Рузахунов сообщил, что будет обжаловать решение Алматинского райсуда в вышестоящей инстанции.



В начале января в Казахстане около недели продолжались протесты и беспорядки. Поводом для них стало повышение цен на сжиженный газ, но требования протестующих быстро переросли в политические. В результате это привело к отставке действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По версии казахстанских властей, республика подверглась нападению «вооруженных и подготовленных бандитов и террористов, как местных, так и иностранных», и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы».



В результате январских событий, которые получили в Казахстане название «Кантар» («Кровавый январь»), погибли по меньшей 238 человек, а еще более 4,5 тысячи человек пострадали.



Всего по подозрению в участии в январских событиях задержали около 10 тысяч человек. При этом правозащитники и родственники задержанных заявили о пытках в ИВС и СИЗО.



Подверглись пыткам со стороны казахстанских силовиков и кыргызстанцы. Наибольший резонанс вызвали пытки Викрама Рузахунова и Чолпонбека Сыдыкова. Первого, джазового музыканта, пытали и заставили оговорить себя на камеру, а второму сломали обе ноги. По факту пыток Рузахунова и Сыдыкова возбудили уголовные дела и в Кыргызстане, и в Казахстане.



В июле экспертиза установила, что казахские спецслужбы во время пыток нанесли музыканту тяжкий вред здоровью.

Рузахунов сообщал, что собранные материалы направят через Генпрокуратуру Кыргызстана в правоохранительные органы Казахстана для привлечения виновных к уголовной ответственности.



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