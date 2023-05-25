Следственная служба МВД просит наложить арест на имущество 12 фигурантов Кемпир-Абадского дела. Об этом написала арестованная правозащитница Рита Карасартова в письме, которое опубликовали на ее странице в Фейсбуке.

Карасартова сообщила, что служба направила письмо начальнику СИЗО №1 для уведомления арестованных. Она прикрепила само письмо.

«В рамках уголовного дела Следственной службой МВД было вынесено постановление о ходатайстве перед следственным судьей Первомайского района о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество обвиняемых», — говорится в письме МВД.



МВД просит наложить арест на имущество Равшана Джеенбекова, Жениша Молдокматова, Бектура Асанова, Марата Баязова, Кенешбека Дуйшебаева, Риты Карасартовой, Айбека Бузурманкулова, Али Шабдана, Акылбека Айтбаева, Ильгиза Шаменова, Азимбека Бекназарова и Темира Махмудова.

В пресс-службе МВД никак не прокомментировали ситуацию с наложением ареста, отметив, что не могут это сделать в интересах следствия.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года силовики задержали около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Все задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду.

Задержания активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.