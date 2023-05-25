Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Фейсбуке 24 мая опубликовал пост о борьбе с коррупцией. В нем он заявил о завершении первого этапа борьбы с коррупцией, который продлился 2,5 года, и начале второго этапа.

Всего, по словам Ташиева, борьба с коррупцией была разделена на три этапа:

Систематизация борьбы с коррупцией, определение ее направления; Усиление наказания на законодательном уровне; Разъяснительные работы, закрепление достигнутых результатов.

«Первый этап только завершился. Он не был легким, как мы думали. Мы рассчитывали на два-три, максимум на шесть месяцев, но он затянулся на 2,5 года», — написал он.



Глава ГКНБ рассказал, что второй этап будет заключаться в «максимальном применении наказаний в рамках закона». Он отметил, что если ранее коррупционеры возмещали ущерб в несколько раз, но получали более мягкое наказание, то теперь их будут лишать всего имущества. Также будут добиваться для них максимального наказания, предусмотренного законодательством.

По словам Ташиева, второй этап должен занять 1-1,5 года.



«Это будет очень тяжело. Мне придется отказаться от всего: детей, родных, друзей, родственников, не говоря о других», — добавил он.



Глава ГКНБ обратился к госслужащим с просьбой не нарушать закон и выполнять четко свои обязанности. Он пообещал избавиться от контрабандистов, мошенников, обманывающих государство, бандитов и грабителей, положивших глаз на чужое имущество.



«Это очень тяжелая и опасная задача, но я её выполню, так как другого пути у меня нет. Или коррупционеры меня победят, или я наведу порядок! Президент поставил передо мной такую задачу. […] Время идет, а у меня осталось очень мало времени. Мы должны успеть!» — заключил Ташиев.

Борьба с коррупцией

Придя к власти, Садыр Жапаров объявил о «кустуризации» — это способ борьбы с коррупцией. Борьбой с коррупцией и задержанием чиновников в основном занимается ГКНБ, который возглавляет соратник Жапарова Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест. Один из самых громких — задержание экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Согласно алгоритму, взысканные средства поступают сначала на депозитный счет ГКНБ, потом на счет Минфина и оттуда распределяются по статьям расходов.



В середине апреля президент заявил, что за 2,5 года по делам о коррупции взыскали более 10 млрд сомов.



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