Представители Кыргызстана и Таджикистана на встрече 24 мая договорились не запускать военные дроны в приграничных районах двух стран. Об этом «Клоопу» сообщили в Баткенской областной администрации.

«Достигнута договоренность о том, чтобы не запускать на границе и ближайшей территории летающие аппараты, дроны. Также обсудили вопросы использования поливной воды путем соглашений и договорились не доводить до конфликтных ситуаций», — отметили в администрации Баткенской области.

По их данным, на встрече на кыргызско-таджикской границе участвовали глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев и глава Согдийской области Таджикистана Раджоббой Ахмадзода.

Кроме них, на встрече были акимы приграничных районов двух стран и руководители силовых структур.

Стороны также обсудили вопросы сохранения порядка, общественной безопасности и договорились не давать возможность распространению провокационной информации в приграничных районах.

Приграничный вопрос

Приграничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном все еще остается не до конца решенным. По этой причине в приграничных районах двух стран возникают конфликты.

Один из таких вооруженных конфликтов на границе произошел 14-17 сентября. В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, всего пострадали более 200 человек. Почти 140 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие области, сотни семей остались без жилья.

В результате боестолкновений в Баткенской области были разрушены 417 домов.

В мае 2023 года правозащитники международной организации Human Rights Watch (HRW) опубликовали 89 страничный отчет, в котором рассказали о нарушениях, допущенных Кыргызстаном и Таджикистаном во время вооруженного конфликта.

По информации правозащитников, нарушения законов и обычаев войны с обеих сторон привели к гибели гражданского населения и значительному ущербу для частных домов, школ и медучреждений.

Своим докладом, сообщают в HRW, они призывают власти Кыргызстана и Таджикистана расследовать нарушения со стороны своих вооруженных сил и привлечь виновных к ответственности.