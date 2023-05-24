Госкомитет нацбезопасности задержал и водворил в ИВС главу Департамента лекарственных средств и медизделий Минздрава Айнуру Абалиеву. Чиновницу подозревают в коррупции, сообщает пресс-служба ГКНБ.

«Выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная Абалиевой, выраженная в ускоренном прохождении процедуры регистрации и сертификации лекарственных средств в нарушение установленного порядка», — сообщили в Госкомитете.

По данным спецслужбы, Абалиева в сговоре с подчиненными получала взятки у фармацевтических компаний за положительное решение и выдачу сертификата. При этом, как сообщили в ГКНБ, фактические лабораторные исследования не проводились, либо осуществлялись формально.

«Подобные действия со стороны ответственных лиц создают риск регистрации медицинских препаратов, качество которых может не соответствовать сертификационным требованиям, и несут непосредственную угрозу жизни и здоровью населения страны», — комментирует ГКНБ.

Айнура Абалиева занимает должность главы ведомства с ноября 2022 года, после увольнения Нурдина Кагаздиева. Месяцем ранее ГКНБ задержал его подчинённых замдиректора департамента Б.К. и начальника управления Т.И.

Сообщалось, что они занимались незаконной перерегистрацией, сертификацией и последующим импортом на территорию республики некачественных лекарственных средств.

Авторка: Аделя Жуманалиева





