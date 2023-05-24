Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров раскритиковал работу Министерства сельского хозяйства на совещании с руководством ведомства. Об этом сообщили на сайте Кабмина.

Жапаров заявил, что Кыргызстан отстаёт практически по всем направлениям сельского хозяйства, несмотря на то, что у страны огромные аграрные возможности. Он пригрозил руководству Минсельхоза, что в сентябре перепроверит работу ведомства и даст ей оценку.

«Вам дается последний шанс исправить и “поставить” работу министерства, однако, если в сентябре мы не увидим ощутимых результатов все руководители подведомственных учреждений вплоть до заместителей министра будут освобождены от занимаемых должностей», – сказал глава Кабмина.

Он отметил, что в 2022 году на финансирование сельского хозяйства было выделено 26 млрд сомов, а в этом году предусмотрено 20 млрд сомов, но до сих пор нет реальных результатов. По мнению главы Кабмина работу министерства «необходимо полностью пересмотреть».

«Куда ни посмотришь везде провал: рыболовство, молочная продукция, животноводство, минеральные удобрения, семена. В прошлом году вы набрали хороший темп, но в этом году работа вновь пошла на спад. Раньше в министерстве единственной причиной неэффективности работы называли отсутствие финансовых средств, сейчас этой проблемы нет, но работа как стояла так и стоит. Ускоряйтесь, время сейчас играет против нас», – сказал он.

Глава Кабмина также раскритиковал работу министерства «по снятию ограничений, введенных Россией на экспорт сельхозпродукции».

«Почему вы допустили эту ситуацию, чем занимаются лаборатории? Надо обеспечить их соответствующими реактивами, оснастить современными технологиями, финансовые средства у вас есть. Вы понимаете, что страдают фермеры, которые кормят свои семьи», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров отчитал Минсельхоз после того, как в Жогорку Кенеше отчитали его самого за плохую работу, в том числе и в сфере сельского хозяйства. 22 мая на заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев поднял вопрос об отставке главы Кабмина.

Депутат отметил, что в Кыргызстане не было никаких сдвигов за два года председательства Акылбека Жапарова.

«Поэтому мы все увидим осенью, в интернете есть все обещания. Мы сидим и все слушаем. Если хочет работать, пусть работает и наводит порядок, а если нет, то пусть прекращает работу и никого не мучает», — сказал депутат.

За последний месяц это уже второй случай, когда в парламенте критикуют работу Кабмина и его главы Акылбека Жапарова. Ранее с критикой и предложением отправить Кабмин в отставку выступал оппозиционный депутат Адахан Мадумаров.

Причиной недовольства Мадумарова стала одна из статей Конституции, согласно которой пенсии и пособия должны быть не ниже прожиточного минимума. Однако Конституционный суд решил, что эта статья «не должна толковаться как обязательство государства». А позже Жогорку Кенеш отклонил инициативу Мадумарова об отставке Кабмина.