В Жогорку Кенеше в очередной раз заговорили об отставке главы Кабинета министров Акылбека Жапарова. На этот раз этот вопрос поднял депутат Балбак Тулобаев 22 мая на заседании парламентского комитета по аграрной политике.

По словам Тулобаева, уже этой осенью парламент рассмотрит работу Кабмина и сейчас он думает, какую дать оценку реформам Акылбека Жапарова.

«Какую оценку мы можем дать реформам Акылбека Усенбековича в сельскохозяйственном секторе, да и в целом его реформам? Никаких сдвигов за два года мы не увидели. Поэтому мы все увидим осенью, в интернете есть все обещания. Мы сидим и все слушаем. Если хочет работать, пусть работает и наводит порядок, а если нет, то пусть прекращает работу и никого не мучает», — сказал депутат.

За последний месяц это уже второй случай, когда в парламенте критикуют работу Кабмина и его главы Акылбека Жапарова. Ранее с критикой и предложением отправить Кабмин в отставку выступал оппозиционный депутат Адахан Мадумаров.

Причиной недовольства Мадумарова стала одна из статей Конституции, согласно которой пенсии и пособия должны быть не ниже прожиточного минимума. Однако Конституционный суд решил, что эта статья «не должна толковаться как обязательство государства». А позже Жогорку Кенеш отклонил инициативу Мадумарова об отставке Кабмина.