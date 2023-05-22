В Московском районе Чуйской области милиция задержала мужчину подозреваемого в разжигании религиозной вражды. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По информации милиции, мужчину задержали по заявлению местной жительницы. В заявлении она сообщила, что подозреваемый якобы долгое время писал посты на религиозные и социальные темы из-за чего была угроза ее семье.

В ГУВД добавили, что экспертиза постов мужчины показала, что в них имеются признаки разжигания розни между обществом и традиционной религией.

20 мая мужчину задержали и водворили в ИВС по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

Автор: Нуриза Уланбек кызы