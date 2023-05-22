Министр образования и науки Каныбек Иманалиев заявил, что министерство не приглашало беглого президента Аскара Акаева провести лекции в вузах Кыргызстана. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по социальной политике.

«Мы этого человека не приглашали. Если ректоры вузов пригласили, то это их воля. Но он не должен вносить дестабилизацию в общественно-политическую жизнь Кыргызстана», – сказал министр.

Депутатка Аида Исатбек кызы спросила, не нужно ли политического решения и одобрения на проведение лекций Аскаром Акаевым. Она отметила, что он беглый и коррумпированный президент, который собирается читать лекции поколению, у которого украл будущее.

«У каждого человека есть субъективное мнение. Я человек на госслужбе, не политик. Мое личное мнение, я не сотрудничал ни с одним из экс-президентов. Я подчиняюсь законам. Если будет какая-то политическая провокация, то каждый ректор ответит сам лично», – сказал министр.

Он добавил, что у него нет никаких прав запрещать Акаеву проводить лекции.

Депутат Кундузбек Сулайманов спросил у ректора КГТУ имени Раззакова Мирлана Чыныбаева, откуда к нему поступило предложение о проведении лекции.

«О лекции мы дали официальную информацию учителям и студентам. К нам обратились сторонники Аскара Акаева с просьбой, чтобы мы организовали лекции, но мы ответили, что подумаем и не давали стопроцентной гарантии, что проведем», — ответил он.

Сулайманов возмутился и сказал, что университет это не «личное заведение» Чыныбаева, чтобы он давал гарантии.

«Это что ваше личное заведение, чтобы вы давали гарантию? Вы не можете давать гарантии. Мы не нуждаемся в лекциях этого человека. Тем более студентам. Это мое мнение. Мы должны правильно это понимать», — возмутился Сулайманов.

Депутат обратился к министру образования и науки Каныбеку Иманалиеву с просьбой принимать в таких ситуациях волевые решения. Он добавил, что надо принять меры в отношения ректора КГТУ.

Министр заявил, что все планируемые лекции отменены из-за негативной реакции общественности.