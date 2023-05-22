Кыргызстан подписал соглашение об экспорте электроэнергии в Китай. Об этом 22 мая сообщили в администрации президента.

По информации администрации президента, соглашение подписано между Министерством энергетики Кыргызстана и китайской компанией TBEA. Документ подписан по итогам госвизита Садыра Жапарова в Китай 17-20 мая.

В Министерстве энергетики Кыргызстана сообщили, что соглашение касается строительства высоковольтной линии электропередачи.

«Основной целью соглашения является строительство в будущем ЛЭП 220-500 кВ из Кыргызстана в Китай. Линия 220-500 кВ из Кыргызстана в Китай позволит экспортировать излишки электроэнергии в соседние страны по высокой цене», — сообщили в ведомстве.

Высоковольтную линию 220-500 кВ планируют провести от подстанции «Датка» в Джалал-Абадской области до пограничного пункта «Иркештам». Рассматриваются также варианты строительства линии от подстанции «Ак-Кыя» в Нарынской области до границы «Торугарт».



В Министерстве подчеркнули, что подписали соглашение с TBEA, так как она «обладает финансовыми и техническими ресурсами, а также необходимым опытом и компетенциями».

Что за компания ТВЕА?

TBEA — та самая компания, которую власти страны привлекали к работе во время реконструкции ТЭЦ Бишкека. Компания сама покупала оборудование и выбирала субподрядчиков для проекта.

На официальном сайте компании говорится, что TBEA имеет в Китае 18 производственных промышленных парков и еще три за рубежом. Также на сайте указано, что компания построила в Пакистане солнечную электростанцию на 100 мВт и станцию по передаче электроэнергии Восточного Синьцзяна.

Модернизацию на ТЭЦ Бишкека компания завершила в августе 2017, а уже в январе 2018 года на теплоэлектроцентрали произошла авария, из-за которой большая часть бишкекчан остались без тепла почти на неделю в достаточно сильные морозы.

После аварии парламент собрал депутатскую комиссию, которая пришла к целому ряду негативных выводов, в которых упомянута TBEA.

К примеру комиссия сделала вывод, что в соглашении с китайской компанией не прописали права Кыргызстана, а также, что тогдашний премьер-министр Сапар Исаков, возглавлявший отдел внешней политики в администрации президента, «оказал существенное влияние» на выбор TBEA подрядчиком для модернизации.

В выводах комиссии также было и то, что у трех министерств Кыргызстана были замечания к соглашению с TBEA, но их не учли и соглашение на кредит для модернизации в размере $500 млн было подписано.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Несмотря на то, что ранее власти Кыргызстана не раз говорили о том, что в стране наблюдается дефицит электроэнергии, в Минэнерго утверждают, что соглашение об экспорте электроэнергии они подписывают на будущее.

В мае глава Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев отвечая на вопрос о возможных веерных отключениях электричества в 2023 году сказал, что власти пока не могут дать стопроцентных гарантий того, что в зимний период в стране не будет отключений.

Кроме этого, ранее Кыргызстан начал получать электроэнергию из России, транзитом через Единую энергосистему Казахстана. До этого в ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров говорил, что энергосектор в Кыргызстане находится в глубоком кризисе, поэтому дефицит электроэнергии хотят закрыть за счет импорта.

Однако теперь в Министерстве энергетики утверждают обратное.

«В связи с увеличением выработки электрической энергии возникает вопрос создания условий для строительства линий электропередач в другие страны», — говорится в сообщении Минэнерго.

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