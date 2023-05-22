По данным Национального статистического комитета, в период с января по март 2023 года экспорт золота из Кыргызстана составил $50,29 млн. Кыргызстан экспортировал золото в две страны: в Швейцарию на $40,59 млн и в Китай (Гонконг) на $9,69 млн. Удельный вес поставок в Швейцарию составил более 654 кг, а в Китай — более 167 кг.

Однако данные Федерального управления таможенной и пограничной безопасности, внешней торговли Швейцарии отличаются от тех, что приводит Нацстатком Кыргызстана.

По информации швейцарской стороны, поставки золота из Кыргызстана превысили сумму в 70 млн швейцарских франков ($75,7 млн), а удельный вес экспортированного драгоценного металла составил 1242 кг.

Международный сайт торговой статистики Trade Map подтверждает информацию швейцарского ведомства. По данным Trade Map, Кыргызстан экспортировал драгметалл в Швейцарию на сумму более $75 млн. Основная часть поставок пришлась на март.

Кроме того, экспорт золота в Китай (Гонконг) в стоимостном выражении оценивается в $11,65 млн — почти на $2 млн превышая показатель Нацстаткома.

Более того, Кыргызстан осуществлял экспорт драгоценного металла в Турцию в январе и феврале 2023 года на сумму в $3,33 млн. Нацстатком в своих данных не фиксирует экспорт золота в Турцию. Таким образом, совокупный экспорт золота Кыргызстан превысил $90 млн.

В 2022 году Кыргызстан экспортировал 290,5 кг золота только в три страны. Больше всего драгметалла было продано в Китай (Гонконг) — 202 кг, в Турцию — 83,4 кг и Объединенные Арабские Эмираты — 4,9 кг.

При этом данные Федерального управления таможенной и пограничной безопасности Швейцарии и Trade Map показывали, что удельный вес экспорта золота из Кыргызстана в Швейцарию превысил 1500 кг, а в стоимостном выражении — $87 млн.

В 2021 году в Кыргызстане общественность и депутаты возмутились из-за исчезнувших 19 тонн золота, так как Нацстатком скрыл информацию о стране-получателе драгметалла.

Позже Национальный банк Кыргызстана сообщил, что золото продали из международных резервов «в одну из европейских стран» для получения наличных долларов. Пользователям соцсетей и журналистам удалось узнать, что золото на сумму в $1,1 млрд продали Швейцарии.

Автор: Шахриёр Исмаилходжаев.