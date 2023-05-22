Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу 22 мая в парламенте заявил, что Минкультуры не подходит избирательно к блокировке СМИ. Он сделал свое заявление на фоне самой скандальной блокировки в стране — сайт «Азаттыка» заблокирован именно по решению Минкульта.

На заседании комитета парламента депутаты рассмотрели и одобрили поправки к закону «О защите от недостоверной (ложной) информации» (также известен, как закон о фейках — примечание редакции) в первом чтении.

Депутат Жанар Акаев заявил, что Минкультуры блокирует издания, не выслушав их позицию. Он предложил убрать норму о блокировке сайта в течение 24 часов и дать редакциям трехдневный срок на рассмотрение поданного о недостоверной информации заявления.

«Сейчас, если какое-то СМИ опубликует недостоверную информацию, при Минкультуры есть рабочая группа, которая не давая возможности для оправдания, выносит решение о закрытии. Мы должны внести изменения в закон, чтобы и для доказательств блокируемой стороне давали время», – сказал нардеп.

Депутат Айбек Маткеримов поинтересовался у замминистра Чынгыза Эсенгул уулу нет ли у Минкультуры избирательного подхода при блокировке сайтов.

«Нет ли такого, что вы закрываете неугодные сайты? Были случаи, когда опубликованная информация не была ложной и заявление гражданина отклонялось?» – спросил депутат Айбек Маткеримов.

Чынгыз Эсенгул уулу ответил, что у ведомства нет избирательного подхода и оно не делит СМИ на те, что нравятся или не нравятся. Замминистра сказал, что ведомство работает согласно закону и каждое заявление, поступающее к ним, проверяет Генпрокуратура.

«Из 22 заявлений решение о блокировке приняли только в трех случаях, один заявитель отозвал заявление, 7 – мы не рассмотрели, потому что они были по информации в соцсетях, по 7 – продлили рассмотрение, потому что не было полной информации, 5 сайтов сами признали, что была неверная информация и удалили материал. Рассматривается еще одно заявление», – сказал замминистра.

Он сообщил, что в одном случае они обнаружили, что сайт опубликовал верную информацию и отклонили заявление юрлица о блокировке сайта.

Депутаты также поинтересовались у замминистра, каково состояние свободы слова в Кыргызстане.

«В Кыргызстане есть свобода слова. Каждый гражданин может выражать свое мнение через разные источники, будь то СМИ или социальные сети», – ответил замминистра.



Блокировка «Азаттыка» и закон о фейках

Закон о фейках активно используется в Кыргызстане. Так, в августе 2022 года в стране заблокировали сайт газеты Res Publica, а 26 октября 2022 года Минкультуры заблокировало сайты «Азаттык Медиа» на два месяца. 26 декабря ограничения были продлены, а 27 апреля Ленинский райсуд Бишкека принял решение о закрытии издания.



Скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» президент Садыр Жапаров подписал 23 августа 2021 года. Согласно документу, власти могут без решения суда заблокировать любой сайт, где, по их мнению, публикуется фейковая информация.

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество. Законопроект подвергся резкой критике. Юристы отмечали, что он грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и устанавливает госцензуру в интернете.

В феврале Минкультуры разработало положение по реализации закона о фейках. Согласно документу, уполномоченный госорган будет принимать жалобы и заявления и заниматься временным закрытием сайтов, признанных распространяющими недостоверную информацию.

По словам юристов «Института Медиа Полиси», закон о фейках является «административным ресурсом против СМИ, которые мониторят действия властей и раскрывают информацию, помогающую гражданам понять, как функционирует правительство».

Поправки в закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» инициировали депутаты Жогорку Кенеша. Законопроект 14 октября вынесли на общественное обсуждение.

Депутаты считают, что действие закона дискриминирующее представителей СМИ и установившее однобокий подход к рассмотрению дел о блокировках сайта, негативно сказывается на демократических ценностях в стране и может нанести урон консолидации общества в целом.

В связи с этим разработчики законопроекта предлагают ввести норму, согласно которой заявитель, в отношении которого распространена недостоверная информация, вправе обратиться к владельцу сайта или страницы сайта в интернете с заявлением об удалении публикации. При этом он должен обосновать свое требование и привести доказательства, что этот материал является ложным.

После этого владелец сайта или страницы сайта будет обязан в течение трех дней со дня обращения рассмотреть заявление. Если заявителю откажут в удалении или опровержении ложного материала, он сможет обратиться в уполномоченный госорган — Минкульт. Согласно поправкам, на рассмотрение заявления обязательно приглашают как обратившегося, так и владельца сайта или страницы.

Свобода слова или ее отсутствие?



Действующие власти постоянно утверждают , что в Кыргызстане есть свобода слова и нет никакого давления на СМИ. По их словам, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

Однако, Международная организация «Репортеры без границ», защищающая свободу информации, в мае текущего года опубликовала ежегодный глобальный рейтинг «свободы прессы». Кыргызстан в рейтинге из 180 стран занял 122 строчку, докладе 2022 года страна находилась на 72 месте — Кыргызстан потерял 50 пунктов в этом рейтинге.

По данным организации, кыргызское правительство по-прежнему контролирует все традиционные СМИ и пытается распространить свое влияние на независимые СМИ. Там отметили, что политические лидеры используют СМИ для продвижения своих личных интересов, а госучреждения ограничивают доступ журналистов к информации.