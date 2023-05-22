В Аксыйском районе Джалал-Абадской области 20 мая сошли селевые потоки. Об этом сообщили в МЧС.
По информации министерства, селевые потоки сошли в селах Авлетим, Кара-Суу и Кызыл-Туу. В результате вода затопила 48 жилых домов и два соцобъекта. Также размыты участки внутрихозяйственных дорог.
Кроме того, паводком смыло 10 овец и две лошади. Восстановительными работами на месте занимается служба гражданской обороны, идет оценка ущерба.
Селевые потоки в Джалал-Абадской области не редкое явление, происходящие весной из-за сильных проливных дождей. Самое разрушительное наводнение там произошло в 2021 году, в результате которого погибли восемь человек.
Автор: Мээримай Акунова