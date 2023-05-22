Женская сборная киберспортсменок Кыргызстана по компьютерной игре CS:GO выиграла чемпионат Центральной Азии. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта Кыргызстана.

На чемпионате команда обыграла спортсменок из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

«Теперь наши девушки будут представлять страну на следующем этапе Азиатских игр IESF 2023 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия! Там они сойдутся в схватке с превосходными соперницами из Саудовской Аравии, Индии, Гонконга и Австралии, чтобы показать свои непревзойденные навыки и стать гордостью нашего региона», – написали в федерации.

Киберспорт в Кыргызстане один из развивающихся видов спорта. В марте 2023 года киберспортсменка из Кыргызстана Джамиля (Jammie) Алагозова стала частью всемирноизвестной команды Team Spirit по игре CS:GO.

Глава организации Team Spirit Никита Чукалин заявил, что они не один год вынашивали идею женской команды по CS:GO.

«Женский киберспорт — сфера, которая развивается настолько стремительно, что затягивать было больше нельзя. Мы давно следили за этой сферой и рассматривали большое количество команд и в итоге решили, что именно этот ростер на данный момент выступает на хорошем уровне и может стать частью Team Spirit», — писал Чукалин.

Team Spirit — это международная киберспортивная организация, созданная в 2015 году. Их команды выступают в таких дисциплинах, как CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.