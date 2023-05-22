Депутат Айбек Маткеримов на заседании парламентского комитета по социальной политике раскритиковал министра образования и науки Каныбека Иманалиева. До этого в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что первый свергнутый президент Кыргызстана Аскар Акаев будет читать лекции в университетах Кыргызстана.

По словам Маткеримова, Иманалиев снял с себя ответственность за выступления Акаева в университетах словами о том, что каждый ректор вуза сам решает вопрос проведения лекций.

«Если каждый ректор сам решает все, тогда зачем нам министерство, зачем нам вы как министр, если вы не берете ответственность? Что будет если завтра ваш сын придем к вам и скажет: “Отец, куда вы меня отправили учиться? Нам читает лекции человек, который украл у нас будущее, обокрал Кыргызстан, расстрелял столько-то человек”. То тогда в каком состоянии вы будете?» — сказал депутат.

В ответ Иманалиев сказал, что ректоры вузов сделают правильный вывод после критики депутатов. Он добавил, что министерство не может указывать вузам на то, чтобы тот или иной профессор читал лекции.

Информацию о том, что Акаев собирается дать лекцию в КГТУ имени Раззакова и Национальной академии наук ранее сообщил его сторонник Бекболот Талгарбеков. Тогда он также сообщил, что Акаев прибыл в Кыргызстан вместе со своей супругой Майрам Акаевой.

Позже в КГТУ и академии наук опровергли эту информацию. При этом ректора КГТУ заявил на заседании парламента, что с вузом связались представители Акаева по вопросу проведения лекций, но в университете им пообещали обдумать этот вопрос.

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.