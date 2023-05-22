Государственная налоговая служба 18 мая сообщила на своем официальном сайте, что предприниматели, в том числе индивидуальные предприниматели и владельцы патентов с мая 2023 года должны применять электронные счет-фактуры (ЭСФ).

Такие требования, напомнили в налоговой, прописаны в постановлении Кабмина от 6 апреля 2023 года.

«Все налогоплательщики должны зарегистрироваться в информационной системе Налоговой службы и оформлять ЭСФ», — говорится в сообщении.

При не сдаче ЭСФ предпринимателей ждет штраф в размере 10 тысяч сомов для физических лиц и 28 тысяч сомов для юрлиц. При первом нарушении при условии отсутствия долгов по налогам или страховым взносам скидка при оплате штрафа в течение 30 дней составит 70%.

По информации налоговой, использование ЭСФ не касается предпринимателей, которые используют в работе контрольно-кассовые машины (ККМ) и платят налог на основе патента или применяют нулевую ставку на основе единого налога с годовой выручкой, не превышающей 8 млн сомов.

ЭСФ — это электронный документ, который предприниматели заполняют после реализации своих товаров или услуг. После заполнения ЭСФ на специальном сайте налоговой ее должен принять заказчик или компания, получившая услугу или товар от предпринимателя.

При этом, чтобы получить доступ в кабинет для заполнения ЭСФ нужно иметь облачную электронную подпись (ОЭП), которую выдают только в центральных ЦОНах страны и получить ее онлайн невозможно. Кроме того, ОЭП имеет срок годности и через год ее необходимо обновить в ЦОНе.

Несмотря на заявления налоговой об упрощении налогообложения предприниматели уже не раз выходили на митинги против использования ЭСФ и ККМ.

Кроме этого предприниматели также выступали против ввода электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН). В итоге налоговая сообщила, что из-за сложностей у бизнеса ведомство решило не штрафовать предпринимателей в 2023 году за то, что они не используют ЭТТН.