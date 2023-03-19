Киберспортсменка из Кыргызстана Джамиля (Jammie) Алагозова стала частью топовой команды мира Team Spirit по игре CS:GO.

В первый состав команды помимо Джамили вошли еще четыре девушки из Бельгии, Чехии, Украины.

Сейчас девушки находятся на первом совместном буткемпе в Сербии, где знакомятся и вместе тренируются. В этом сезоне они примут участие в серии турниров ESL Impact.

Нынешний состав Team Spirit должен дебютировать 24 марта. Они сыграют против португальской команды BIG EQUIPA.

Сама Джамиля написала в своем Инстаграме, что творит историю для кыргызского киберспорта.

«Я долго к этому шла, часто хотела шагнуть назад и отказаться от кс совсем. Но я тут, никогда бы не подумала. Джами не сдавайся, у тебя все получится», — написала кыргызстанка.

Глава организации Team Spirit Никита Чукалин заявил, что они не один год вынашивали идею женской команды по CS:GO.

«Женский киберспорт — сфера, которая развивается настолько стремительно, что затягивать было больше нельзя. Мы давно следили за этой сферой и рассматривали большое количество команд и в итоге решили, что именно этот ростер на данный момент выступает на хорошем уровне и может стать частью Team Spirit», — написал Чукалин.

Team Spirit — это международная киберспортивная организация, созданная в 2015 году. Их команды выступают в таких дисциплинах, как CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.