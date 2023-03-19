Глава Минздрава Гулнара Баатырова поручила в трехмесячный срок перевести всю систему на безналичные платежи, исключив оборот наличных между пациентами и организациями здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Такое нововведение поможет в борьбе с коррупцией, считает Баатырова.

«Министрка особо акцентировала внимание на коррупционных составляющих при транспортировке пациентов, назначении необоснованных анализов, поручила пресекать все виды неэтичного маркетинга со стороны медицинских работников», — говорится в пресс-релизе.

По словам Баатыровой, несмотря на многочисленные предупреждения и поручения постоянно идут жалобы на поборы со стороны медработников.

16 марта сотрудники ГКНБ задержали главного врача Нацгоспиталя Токтобая Маанаева по обвинению в коррупции.

По версии следствия, Маанаев организовал коррупционные схемы в виде поборов, откатов на тендерах и закупок лекарств у аффилированных поставщиков, что влияло на социально уязвимый слой граждан, которые не могли получить льготное лечение.

Всего по данным Госкомитета, ущерб государству превысил 40 млн сомов.

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