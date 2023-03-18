На видео, которое распространилось в сети, глава ГКНБ говорит, что сотрудники ГКНБ задержали шурина генпрокурора. По его словам, сейчас задержанный дает показания.

«Но причастности к этому делу самого Курманкула Токторалиевича нет. Если его шурин будет задержан, он возместит ущерб и получит законное наказание. Если вину не докажут, то его освободят», — сказал он.

Ташиев отметил, что случаи, когда задерживают близких высокопоставленных лиц «бывают часто». Так, по его словам, не исключения и близкие президента, а также его. Он подчеркнул, что если родственники высокопоставленных чиновников нарушают закон, то они их безусловно привлекут к ответственности, как и обычных граждан.

«Между мной и Курманкулом Токторалиевичем нет никаких разногласий […] Поэтому не надо рассматривать как трагедию задержание шурина генпрокурора. И не надо воспринимать это, как какое-то противостояние. Это нормальное явление. И дальше так будет происходить. При нарушении закона близкие чиновников будут привлекаться к ответственности, это и есть задача президента», — заключил глава ГКНБ.

Днем 18 марта пресс-служба Госкомитета распространило сообщение о том, что 16 и 17 марта ГКНБ задержал шестерых таможенников и трех бизнесменов подозрению в контрабанде товаров из Китая. Предварительный ущерб государству оценивается около 1 млрд сомов.

В ведомстве сообщили, что среди задержанных есть родственники высокопоставленных лиц, но кого именно не уточнили.

17 марта анонимные телеграм-каналы со ссылкой на источники писали, что среди задержанных по подозрению в контрабанде есть близкий родственник генпрокурора Курманкула Зулушева. В сообщении говорилось, что родственника Зулушева «пытаются всеми силами вытащить, но ГКНБ же пока не дает добро».