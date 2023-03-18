Депутата парламента Эрулана Кокулова не впустили в столичный ночной клуб «Промзона» из-за того, что парламентарий отказался снимать кепку и куртку. Кокулов расценил это как нарушение своих прав стороны администрации клуба и вызвал милицию.

Инцидент случился вечером 17 марта.

Кокулов на видео объясняет, что оплатил вход и хотел пройти в клуб, но от него потребовали снять кепку и куртку, что он отказался делать. Прибывшие милиционеры пытались помочь Кокулову попасть в клуб, но администрация заведения настаивала, что это нарушение правил клуба.

«Во всех местах, где я нахожусь, я требую лишь законности, чтобы работали законы. Люди не понимают. […] Потому что законы должны работать везде и повсеместно на территории Кыргызстана. Я как депутат обязан это проконтролировать», — сказал депутат.

По его словам, он требовал исполнения закона и не был при этом пьяным и ни на кого не кричал.

До этого в соцсетях опубликовали видео, на котором депутат Кокулов ругается с сотрудником охраны бишкекского филиала «Кадастра».

В самом госучреждении рассказали, что Кокулов прибыл в «Кадастр» по вопросу своего отца. Но он приехал на встречу с сотрудником госучреждения позже назначенного и хотел пройти в отдел земельного кадастра на 4-м этаже «начал дергать дверь, разговаривать в грубой форме с охранником». Затем, по версии Кадастра, к депутату спустилась специалистка госучреждения, но парламентарий ответил ей, что поговорит позже и вызвал Патрульную милицию. В итоге депутат выяснил свой вопрос и ушел.

По версии самого же Кокулова, он ходил в госучреждение как обычный гражданин, а охранник был с ним груб и толкался. По его словам, ему пришлось напомнить охраннику о том, что он депутат.