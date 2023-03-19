В родной город Джалал-Абад вернулся Номанжан Саматов, который 32 года находился в рабстве в Казахстане. Об этом сообщает издание Turmush.

По их данным, Саматов поехал в Казахстан искать работу еще в 1990 году, но его паспорт сожгли у него на глазах, из-за чего он не смог вернуться домой.

«На тот момент со мной из Кыргызстана уехало более 60 человек. Мы все поехали в поселок между городами Астаной и городами Кокшетау. […] Как только мы приехали, у нас забрали все документы и сожгли их у нас на глазах. Я работал на кухне, остальные кыргызы работали портными», — рассказал Саматов.

По его словам, он несколько раз пытался сбежать, но во время одной из попыток охранник прострелил ему ногу. Только в 2022 году Саматову удалось вернуться на родину благодаря помощи посольства Кыргызстана.

«Когда я приехал сюда, мои братья и сестры жили в России, а родители умерли. Я обращалась в ЦОН за паспортом, но ответа не было. А пока с помощью доброжелательных людей живу в одном из гостевых домов города. Я обратился в мэрию за жильем, но мне его не могут дать, потому что у меня нет гражданства», — говорит он.

В мэрии Джалал-Абада «Клоопу» сообщили, что сейчас готовится документя для принятия Саматова в гражданство.

Это не единственный случай, когда кыргызстанцы оказываются в трудовом рабстве в соседней стране. В августе 2020 года на родину вернулась Эльмира Корчиева, которая пробыла в трудовом рабстве в Казахстане 25 лет.