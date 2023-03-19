В Иссык-Кульской области 18 марта сильный шквалистый ветер повалил часть забора аэропорта в селе Тамчы. Очевидцы опубликовали видео.

Кроме того, местные жители сообщают, что ночью ветер также повалил деревья вдоль дороги. Пока точно неизвестны масштабы последствий сильного ветра, на месте работают сотрудники комиссии по гражданской защите.

Аэропорт в Тамчы был открыт в августе 2003 года, но приобрел статус международного в июне 2011. Тогда правительство вложило в его реконструкцию $80 млн.

В январе 2023 года президент Садыр Жапаров посещал аэропорт в Тамчы, чтобы ознакомиться с проектом его модернизации. По сообщению властей, там расширили территорию аэропорта, установили дополнительные ограждения и готовили проекты строительства новых сооружений защиты от селевых потоков. Кроме того, к аэропорту планируют пристроить новое здание аэровокзального комплекса с пропускной способностью 450 пассажиров в час.