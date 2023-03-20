Общественный фонд «Сантерра» 18 марта опубликовал видео, где неизвестный мужчина напал на человека с синдромом Дауна. Инцидент произошел в городе Кара-Балта Чуйской области. Фонд просит милицию принять меры в отношении нападавшего.

На видео можно увидеть, как пострадавшего спровоцировали на агрессивное поведение, а после напали. Пострадавший попытался защититься, но мужчина повалил его на землю.

«Мы требуем, чтобы люди, напавшие на человека с синдромом Дауна и спровоцировавшие его на агрессию, были найдены и понесли наказание. Мы все вместе должны защищать людей с синдромом Дауна», — сообщили в фонде.

В фонде добавили, что родители детей с синдромом Дауна по республике просят привлечь к уголовной ответственности подозреваемого в нападении.

В УВД Жайыльского района «Клоопу» сообщили, что факт зарегистрирован и начато следствие.

Автор: Рустам Турсунбеков